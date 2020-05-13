ЄС підтримує проведення поглибленого розслідування причин пандемії COVID-19

Європейський Союз підтримує проведення поглибленого наукового розслідування щодо причин виникнення пандемії COVID-19.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі під час віртуальної пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони, відповідаючи на запитання, чи наполягатиме ЄС на отриманні від Китаю додаткової інформації про "вологий" (м'ясний) ринок, який міг стати місцем походження вірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не знаю, якими науковими джерелами ви користувалися, говорячи, що саме м’ясний ринок став причиною пандемії, але не можу підтримати таке ваше припущення. Ми будемо підтримувати на зустрічі країн ВООЗ 18 травня пропозицію щодо проведення широкого наукового та поглибленого розслідування, саме щоб дізнатися, що спричинило пандемію", - сказав Боррель.

Він закликав не робити поспішних висновків, зауваживши, що для з'ясування причин пандемії необхідно проводити наукові дослідження, а також розслідування і перевірки, в основі яких лежать наукові методи.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди країн світу розслідувати ранні випадки захворювання на COVID-19, щоб дослідити місце походження хвороби.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 4 328 477 випадків зараження коронавірусом, зокрема 291 836 летальних, одужали 1 571 416 осіб.