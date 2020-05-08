У Франції за добу – 629 випадків коронавірусу, 159 летальних

У Франції за добу померло 159 хворих на COVID-19, загальна ж кількість інфікованих наразі перевищує 137 тисяч.

Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 7 травня у Франції підтверджено 137 779 випадків зараження коронавірусом; 25 987 людей померло. Наразі 2 961 інфікований залишається в реанімації, 55 027 осіб виписано після одужання.

Як уточнює Міністерство солідарності та охорони здоров'я, за попередню добу виявлено 629 інфікованих, померло 159 хворих на COVID-19, а 1 291 людина одужала.

Ці показники засвідчують уповільнення темпів пандемії, вважають у МОЗ.

Читайте також: Франція з 12 травня відчиняє майже усі школи

У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі, згідно з національною стратегією виходу з карантину, його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. При цьому уряд затвердив тривалість надзвичайного санітарного стану до 24 липня.

Після 11 травня поступово відновлять роботу школи і магазини, будуть дозволені публічні заходи за присутності не більше 10 людей. На церемонії поховань можуть збиратися до 20 осіб.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 3 934 711 випадків коронавірусу, з них 271 095 летальних, 1 350 942 людини одужали.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est