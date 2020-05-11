Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти ще на мільйон барелів на добу

Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти ще на мільйон барелів на добу

Укрінформ
Міністерство енергетики Саудівської Аравії зобов'язало державну компанію Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні ще на 1 млн барелів щоденно, на додаток до зобов'язань королівства за угодою країн ОПЕК +.

Про це інформує агенція SPA.

"Міністерство енергетики Саудівської Аравії доручило саудівській державній компанії Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні додатково на 1 млн барелів щоденно, окрім скорочення, передбаченого останньою угодою країн ОПЕК + від 12 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, порівняно з квітнем зниження видобутку Саудівською Аравією складе 4,8 млн барелів, в абсолютному вираженні країна буде видобувати у червні 7,492 млн барелів.

Крім того, Saudi Aramco доручено розглянути можливість зниження нафтовидобутку у травні нижче рівня 8,492 млн барелів за домовленістю з клієнтами компанії.

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У міністерстві енергетики підкреслили, що мета королівства - за допомогою додаткових скорочень стимулювати інші країни-виробники виконувати зобов'язання та забезпечити додаткові скорочення для стабілізації цін на світовому нафтовому ринку.

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