Нафта дешевшає на даних про збільшення запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 30,95 за барель, що на $ 0,02 (0,06%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виріс в ціні на $ 0,04 (0,16%) - до $ 24,60 за барель.
Нафта подешевшала після того, як звіт Американського інституту нафти (API) показав, що запаси нафти в США виросли за підсумками минулого тижня на 8,4 млн бар. Це більше, ніж прогнозували галузеві експерти. Запаси бензину знизилися на 2,2 млн барелів, дистилятів - виросли на 6,1 млн барелів. Водночас збільшилися запаси нафти на НПЗ.
Раніше ціни на нафту помітно виросли, оскільки європейські та азіатські країни пом'якшують карантинний режим, спрямований на стримування пандемії COVID-19, а виробники скоротили поставки палива та енергоносіїв на тлі зниження попиту. Але аналітики попереджають, що відновлення балансу на ринку буде нестабільним.
Дані Управління енергетичної інформації (EIA) будуть опубліковані ввечері 6 травня.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 30,77 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 31,62 долара за барель, що на 65 центів вище за рівень закриття торгів ($ 30,97).