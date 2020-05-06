Нафта дешевшає на даних про збільшення запасів у США

Ціни на нафту знижуються в середу через зростання комерційних запасів сировини в США, що відновило побоювання інвесторів з приводу перевиробництва сировини на тлі падіння попиту на паливо.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 30,95 за барель, що на $ 0,02 (0,06%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виріс в ціні на $ 0,04 (0,16%) - до $ 24,60 за барель.

Нафта подешевшала після того, як звіт Американського інституту нафти (API) показав, що запаси нафти в США виросли за підсумками минулого тижня на 8,4 млн бар. Це більше, ніж прогнозували галузеві експерти. Запаси бензину знизилися на 2,2 млн барелів, дистилятів - виросли на 6,1 млн барелів. Водночас збільшилися запаси нафти на НПЗ.

Раніше ціни на нафту помітно виросли, оскільки європейські та азіатські країни пом'якшують карантинний режим, спрямований на стримування пандемії COVID-19, а виробники скоротили поставки палива та енергоносіїв на тлі зниження попиту. Але аналітики попереджають, що відновлення балансу на ринку буде нестабільним.

Дані Управління енергетичної інформації (EIA) будуть опубліковані ввечері 6 травня.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 30,77 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 31,62 долара за барель, що на 65 центів вище за рівень закриття торгів ($ 30,97).