Нафта дорожчає на тлі пом'якшення карантинного режиму

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $28,26 за барель, що на $1,06 (3,9%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зріс у ціні на $1,23 (6,03%) - до $21,62 за барель.

Перспективи покращення попиту на паливо налагодилися, так як деякі штати Америки і кілька країн, включаючи Італію, Іспанію, Португалію, Індію і Таїланд, почали дозволяти представникам певних професій повертатися на роботу, відновили будівництво, а також відкрили парки й бібліотеки.

Аналітики вважають, що світовий попит на нафту в квітні впав на 30%, і відновлення, ймовірно, буде повільним. Особливо з урахуванням того, оскільки авіакомпанії очікують, що протягом найближчих місяців літаки переважно залишатимуться на землі.

Підтримку котируванням також надали дані компанії Genscape, яка повідомила про зростання запасів нафти на терміналі в американському Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, на 1,8 млн барелів. Якщо офіційні дані в середу покажуть аналогічне значення, це буде найменший приріст із середини березня.

Сумарні втрати нафтогазових компаній по всьому світу в поточному році можуть становити колосальні $1 трлн, вважають в аналітичному агентстві Rystad Energy. За прогнозами Rystad, у цьому році доходи всесвітньої нафтової галузі впадуть приблизно на 40% - до $1,47 трлн. У наступному році цей показник очікується на рівні $1,79 трлн, що на 29% нижче попереднього прогнозу агентства.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 28,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 27,84 долара за барель, що на 64 центи вище за рівень закриття торгів ($27,20)