Нафта дорожчає на тлі пом'якшення карантинного режиму
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $28,26 за барель, що на $1,06 (3,9%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.
Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зріс у ціні на $1,23 (6,03%) - до $21,62 за барель.
Перспективи покращення попиту на паливо налагодилися, так як деякі штати Америки і кілька країн, включаючи Італію, Іспанію, Португалію, Індію і Таїланд, почали дозволяти представникам певних професій повертатися на роботу, відновили будівництво, а також відкрили парки й бібліотеки.
Аналітики вважають, що світовий попит на нафту в квітні впав на 30%, і відновлення, ймовірно, буде повільним. Особливо з урахуванням того, оскільки авіакомпанії очікують, що протягом найближчих місяців літаки переважно залишатимуться на землі.
Підтримку котируванням також надали дані компанії Genscape, яка повідомила про зростання запасів нафти на терміналі в американському Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, на 1,8 млн барелів. Якщо офіційні дані в середу покажуть аналогічне значення, це буде найменший приріст із середини березня.
Сумарні втрати нафтогазових компаній по всьому світу в поточному році можуть становити колосальні $1 трлн, вважають в аналітичному агентстві Rystad Energy. За прогнозами Rystad, у цьому році доходи всесвітньої нафтової галузі впадуть приблизно на 40% - до $1,47 трлн. У наступному році цей показник очікується на рівні $1,79 трлн, що на 29% нижче попереднього прогнозу агентства.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 28,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 27,84 долара за барель, що на 64 центи вище за рівень закриття торгів ($27,20)