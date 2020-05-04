Нафта дешевшає на тлі загострення торговельних відносин між США і Китаєм
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 25,98 за барель, що на $ 0,46 (1,74%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизився на $ 1,35 (6,83%) - до $ 18,43 за барель. На момент закриття попередніх торгів ціна контракту становила $ 19,78 за барель, піднявшись на $ 0,94 (5%).
США розглядають можливість підвищення мита на китайські товари як один із заходів притягнення КНР до відповідальності за несвоєчасне інформування світової громадськості про появу коронавірусної інфекції COVID-19.
Президент США Дональд Трамп заявив в ефірі телеканалу Fox News у неділю, що Китай, на його думку, "зробив помилку", намагаючись приховати поширення коронавірусу. Він зазначив, що запровадження мита є "важливим інструментом" у переговорах з КНР.
У п'ятницю, 1 травня, набула чинності угода країн ОПЕК + зі зниження нафтовидобутку, укладена з метою балансування ринку. Угода передбачає зниження видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу від рівня жовтня 2018 року, за винятком Росії і Саудівської Аравії, які знижуватимуть від рівня в 11 млн б/д.
У травні-червні зниження нафтовидобутку країнами ОПЕК + від цього рівня становитиме 9,7 млн б/д (на 23%), з липня до кінця 2020 року - 7,7 млн б/д (на 18%), далі, до травня 2022 року - 5,7 млн б/д (на 14%).
Кількість діючих нафтових бурових установок у США минулого тижня скоротилася на 53 одиниці - до 325 установок, свідчать дані Baker Hughes. Зниження їх кількості було відзначено за підсумками сьомого тижня поспіль.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 25,98 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 26,12 долара за барель, що на 32 центи вище рівня закриття торгів ($ 26,44)