Нафта дешевшає на тлі загострення торговельних відносин між США і Китаєм

Ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі побоювань, що глобальний надлишок нафти може зберегтися на тлі загострення торговельних відносин між США і Китаєм.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 25,98 за барель, що на $ 0,46 (1,74%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизився на $ 1,35 (6,83%) - до $ 18,43 за барель. На момент закриття попередніх торгів ціна контракту становила $ 19,78 за барель, піднявшись на $ 0,94 (5%).

США розглядають можливість підвищення мита на китайські товари як один із заходів притягнення КНР до відповідальності за несвоєчасне інформування світової громадськості про появу коронавірусної інфекції COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявив в ефірі телеканалу Fox News у неділю, що Китай, на його думку, "зробив помилку", намагаючись приховати поширення коронавірусу. Він зазначив, що запровадження мита є "важливим інструментом" у переговорах з КНР.

У п'ятницю, 1 травня, набула чинності угода країн ОПЕК + зі зниження нафтовидобутку, укладена з метою балансування ринку. Угода передбачає зниження видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу від рівня жовтня 2018 року, за винятком Росії і Саудівської Аравії, які знижуватимуть від рівня в 11 млн б/д.

У травні-червні зниження нафтовидобутку країнами ОПЕК + від цього рівня становитиме 9,7 млн ​​б/д (на 23%), з липня до кінця 2020 року - 7,7 млн ​​б/д (на 18%), далі, до травня 2022 року - 5,7 млн ​​б/д (на 14%).

Кількість діючих нафтових бурових установок у США минулого тижня скоротилася на 53 одиниці - до 325 установок, свідчать дані Baker Hughes. Зниження їх кількості було відзначено за підсумками сьомого тижня поспіль.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 25,98 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 26,12 долара за барель, що на 32 центи вище рівня закриття торгів ($ 26,44)