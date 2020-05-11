У Нідерландах вже виписали 8,8 тисячі штрафів за порушення карантину

У Нідерландах за порушення обмежувальних заходів, запроваджених через коронавірус, поліція виписала вже 8 800 штрафів.

Про це повідомляє NOS.

“За останні тижні поліція виписала 8 800 штрафів, переважно за недотримання дистанції”, - йдеться у повідомленні.

Нідерландська поліція наголосила, що якщо фіксують перше порушення, то завжди роблять попередження, а у разі повторного порушення штрафують.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 11 травня відбудеться пом’якшення карантинних обмежень, зокрема відкриються перукарні та салони краси.

Окрім того, уже з понеділка люди знову зможуть займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі.

Громадський транспорт поновить роботу за звичним графіком з 1 червня, однак пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

Запрацюють театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але дозволений максимум відвідувачів - тридцять осіб. Вони мають дотримуватися дистанції 1,5 метра. На терасах може відпочивати щонайбільше десять людей.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 людей - за умови попереднього бронювання.

У церквах і крематоріях допустима присутність у приміщенні до 100 осіб.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та заклади, що надають інтимні послуги.

Людей закликають дотримуватися дистанції, часто мити руки. А всі, хто погано почувається, мусить залишатися вдома, аби не наражати на небезпеку інших.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 4 161 614 випадків зараження коронавірусом, серед яких 282 923 летальних, одужали від недуги 1 467 349 осіб.