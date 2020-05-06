Нідерланди пом’якшують карантин - що запрацює з 11 травня

У Нідерландах з 11 травня відбудеться пом’якшення карантинних обмежень, зокрема відкриються перукарні та салони краси.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Перукарні та салони краси можуть відкритись наступного понеділка. Контактні професії, зокрема, такі як, наприклад, масажисти, зобов'язані працювати за попередньою домовленістю. Вони повинні бути впевнені, що клієнт добре почувається і не має симптомів коронавірусу. Також між клієнтами обов’язково має бути дистанція у півтора метра”, - зазначив під час пресконференції прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Також вже з наступного понеділка кожен може знову займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі, наприклад, грати у теніс чи гольф.

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З 1 червня громадський транспорт відновить свою роботу і працюватиме регулярно, за звичним розкладом, який був до карантину. Пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

Запрацюють театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але має бути максимум тридцять відвідувачів. Також вони мають дотримуватися дистанції 1,5 метра. На терасах можуть відпочивати максимум десять людей.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 людей, за умови попереднього бронювання.

Також церквам, крематоріям буде дозволено мати в приміщенні до 100 осіб. Відповідно, весілля та похорони зможе відвідати до ста осіб.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та заклади, що надають інтимні послуги.

Людей закликають дотримуватися дистанції, часто мити руки, кашляти і чхати в лікоть. А усіх, хто погано почувається, залишатися вдома і не наражати на небезпеку інших.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 5 травня відбулися протести проти карантину. У Гаазі мітингарі з плакатами пройшлися центром міста. На акцію протесту зібралося близько 300 людей.

Більшість не дотримувалася запровадження заходів через коронавірус, зокрема, дистанції 1,5 метра. Біля центрального вокзалу Гааги поліція затримала близько 80 мітингарів за порушення запроваджених правил через коронавірус. Місцева вдала повідомила, що про демонстрацію мітингарі не попереджали, хоча того вимагає закон. Також аналогічні акції протесту проти карантину відбулися в Амстердамі та Утрехті.

За даними Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 3 778 012, з них 261 311 летальних, одужало 1 275 342 осіб.