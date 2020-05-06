Німеччина розпочинає другий етап зняття карантину

Вжиті німецькою владою заходи з обмеження контактів працююють добре, а показники захворюваності дають підстави зробити подальші кроки в напрямку їх послаблення.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після відеонаради з прем'єр-міністрами федеральних земель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можемо сказати, що ми досягли мети вповільнити поширення вірусу і захистити нашу систему охорони здоров’я. Дані Інституту Роберта Коха вселяють оптимізм. Це дає змогу й далі послаблювати обмежувальні заходи», - сказала Меркель.

За її словами, при тому, що соціальне дистанціювання зберігатиметься до 5 червня, умови будуть дещо послаблені. Зокрема, коло контактів можна розширити з одного домогосподарства до двох; тобто зустрічатися зможуть, умовно, 2 родини, які живуть окремо. Можна також буде відвідувати будинки пристарілих, але лише одній особі від родини.

Німецька влада планує знову дозволити заняття просто неба масовим спортом. У другій половині травня поновляться ігри бундесліги.

Зможуть поновити роботу всі магазини (досі це дозволялося лише тим, що мають площу до 800 квадратних метрів).

Водночас, федеральні землі будуть самі приймати рішення про поступове відкриття закладів громадського харчування до 22 травня. Адже перед ресторанами стоїть «величезний виклик з точки зору забезпечення дистанції», зауважила Меркель.

Щодо сфери культури, то рішення про строки відкриття закладів цієї сфери ще не узгоджені.

Меркель також подякувала співвітчизникам, відповідальна позиція яких дозволила зберегти життя. При цьому вона наголосила, що країна «пройшла першу фазу епідемії, але ми все ще перебуваємо на її початку і будемо ще довго стикатися з її наслідками».

За її словами, у разі змінення епідеміологічної ситуації будуть задіяні "екстрені гальма".

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 6 травня в Німеччині з початку епідемії підтверджено 164 807 випадків інфікування коронавірусом, зокрема за останню добу 947. Померло вже 6 996 осіб.

Згідно з даними Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 3 759 004, з них 259 583 летальні, одужало 1 258 746 осіб.