У Німеччині майже 22 тисячі хворих на COVID-19

Кількість нових заражень на COVID-19 у Німеччині з минулих вихідних не перевищує тисячу, хворіють на цей час 21 900 осіб.

Останні дані презентував 5 травня у Берліні президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На даний момент у нас 21 900 хворих», - сказав Вілер.

Загалом з початку епідемії RKI отримав дані про 163 860 клінічно підтверджених випадків інфікувань, це на 685 більше, ніж минулої доби. Померли 6 831 людина, з них 261 – за останню добу. Одужали загалом 135 100 людей.

За весь час було проведено 2,4 млн тестів. Наразі їх проводять 133 лабораторії, щоденна спроможність тестування - 142 тис.

Госпіталізація у країні підлягає кожен п’ятий – 18%, інші можуть лікуватися в домашніх умовах. У даний час ліжками інтенсивної терапії оздоблені всі німецькі клініки, поінформував Вілер.

Кількість нових заражень поступово продовжує знижуватися, кількість летальних випадків буде зростати, констатував професор. І вкотре закликав людей тримати дистанцію.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка 5 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 646 304. При цьому число померлих із коронавірусом – 252 425. Кількість пацієнтів, які вже одужали, – 1 200 297.