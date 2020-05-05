Кількість смертей від коронавірусу у Польщі зросла до 700

У Польщі станом на 5 травня кількість летальних випадків від коронавірусу зросла до 700.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом – 14242, померли 700 осіб (усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб)”, - інформує МОЗ Польщі.

У лікарнях Польщі на сьогодні перебувають понад 2,7 тис. людей, заражених коронавірусом, на домашньому карантині – понад 100 тис., під епідеміологічним наглядом – понад 17,2 тис.

У Польщі вилікувалися від захворювання коронавірусом вже 4280 осіб.

Як повідомлялося, з 4 травня у Польщі відновлено роботу торговельних центрів, готелів та хостелів, деяких закладів культури, а з 6 травня буде відновлено роботу дитсадків та ясел.

З 4 травня Польща також скасувала примусовий 14-денний карантин для громадян країни, які навчаються і працюють у прикордонній зоні з сусідніми країнами ЄС – Німеччиною, Чехією, Словаччиною та Литвою.

Фото: CTK Photo