Нідерландська компанія продала понад 1,5 мільйона ненадійних тестів на коронавірус - ЗМІ

Нідерландська компанія продала понад півтора мільйона ненадійних експрес-тестів на коронавірус.

Про це повідомляє dagblad Trouw.

“Нідерландська біотехнологічна компанія та трейдер медичних засобів Inzek продали понад 1,5 мільйона ненадійних тестів на коронавірус з часу спалаху COVID-19. Компанія обіцяє, що тести "дуже точно" протягом десяти хвилин визначають коронавірус, але два незалежні дослідження стверджують, що діагностування за допомогою такого тесту може бути хибним”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тест продавався як нідерландський, але, ймовірно, походить із Китаю.

Ці експрес-тести було поставлені у близько п'ятнадцяти нідерландських лікарень, лабораторій та більше ста аптек. Також їх продано в понад 20 країнах.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах за добу зафіксували 232 нові випадки коронавірусу. Станом на середину дня 6 травня кількість хворих зросла до 41 319-ти, 5 204 людини померло.

За даними Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 3 778 012, з них 261 311 летальних, одужало 1 275 342 осіб.