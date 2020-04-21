Іспанія вимагає від Китаю повернення грошей за неякісні експрес-тести

Іспанський уряд прагне повернути кошти за 640 тисяч експрес-тестів на коронавірус, куплених у китайської компанії Bioeasy.

Про це повідомляє El Pais.

"Іспанський уряд намагається повернути кошти, які він заплатив за 640 000 тестів на коронавірус, котрі він придбав через іспанського посередника у китайської компанії Bioeasy", - йдеться у повідомленні.

Набори повинні були використовувати для тестування медичних працівників, а також для працівників та мешканців будинків для людей похилого віку.

Водночас дві партії тестів виявилися неякісними. Зокрема, вони не мають достатньої чутливості, необхідної для виявлення нового коронавірусу. Це означає високу ймовірність того, що вони не виявлять вірус у інфікованої людини.

Зразок тестових наборів було проаналізовано Інститутом охорони здоров'я Карлоса III у Мадриді, який підтвердив, що тести не досить чутливі. Після цього іспанський уряд вирішив скасувати угоду.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило El Pais, що розпочало процес повернення коштів, виплачених за тести. Однак міністерство досі не оприлюднило вартість замовлення та не назвало таємничого іспанського посередника, що сприяв проведенню операції.

В кінці березня Міністерство охорони здоров'я Іспанії вже повернуло 58 тисяч так званих експрес-тестів на коронавірус, котрі воно купило у компанії Bioeasy.

У свою чергу в посольстві КНР у Мадриді заявили, що компанія Bioeasy не входить до переліку сертифікованих постачальників, тому китайський уряд не відповідає за якість її послуг.

Фото: CIRO FUSCO / EFE