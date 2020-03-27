Грузія розірвала контракт на купівлю китайських експрес-тестів

Уряд Грузії відмовився від експрес-тестів на Covid-19 китайської компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology, в якості яких сумнівається влада Іспанії.

Про це сьогодні на брифінгу заявила глава МОЗ Грузії Катерина Тікарадзе, повідомляє інформагентство Новини-Грузія.

У четвер міністерство охорони здоров'я Іспанії оголосило про відкликання 9 тисяч експрес-тестів Bioeasy. Стверджувалося, що в першій партії, яка прибула на замовлення іспанського уряду, чутливість тестів становила всього 30%, хоча мала становити 80%. У цілому іспанська влада замовила в цій фірмі 340 тисяч тестів.

Коментуючи сьогодні цю інформацію, Тікарадзе повідомила, що досі в Грузію тест-системи Bioeasy не надійшли. На даний час угоду з Shenzhen Bioeasy Biotechnology вже анульовано. За словами міністра, гроші китайській компанії перераховані не були.

«Виходячи з того, що Bioeasy є компанією високої відповідальності, вона опублікувала ноту і відкликала свою продукцію з усіх ринків. У Грузії була укладена угода з цією компанією, проте на сьогодні в лабораторії Лугара ці тести не з'явилися», - сказала глава МОЗ на прес-конференції.

За інформацією грузинської служби Радіо Свобода, уряд уклав з китайською компанією Shenzhen Bioeasy Biotechnology угоду на купівлю 215 тисяч експрес-тестів. Вартість контракту становила 1 182 500 доларів - по 5,5 долара за одну тест-систему.

Тікарадзе додала, що всі тест-системи на Covid-19, що поставляються в країну, проходять перевірку «апробованим методом» у Дослідному центрі громадського здоров'я імені Річарда Лугара (лабораторії Лугара).

«Тільки після цього ми використовуємо їх для масштабного застосування. Виходячи з цього, на сьогодні для наших громадян не існує ризику того, що, за допомогою існуючих у Грузії тестів, їм буде поставлений неправильний діагноз», - зазначила міністр.

Зараз влада Грузії веде переговори про постачання тестів з іншою компанією. Як зазначила Тікарадзе, ця фірма відправить у Тбілісі 2 тисячі екземплярів на пробу.

«У тому разі, якщо надійність і якість тестів будуть підтверджені з нашого боку, з боку наших інфекціоністів, ми придбаємо додаткову кількість тестів», - сказала глава МОЗ.

Вона ще раз наголосила, що до процесу відбору тест-систем підключені як грузинські інфекціоністи і співробітники лабораторії Лугара, так і посольства країни за кордоном.

Тікарадзе додала, що не сумнівається в якості 1 тисячі експрес-тестів, подарованих Грузії владою китайської провінції Сичуань. Їх зробила не компанія Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Нині ці тест-системи застосовуються в Марнеулі і Болнісі.

Станом на 27 березня в Грузії зафіксовано 81 випадок інфікування коронавірусною інфекцією. 13 осіб вилікувалися і виписані з лікарень, двоє інфікованих іноземців залишили територію країни.

На карантині в даний час залишаються 4505 осіб, а в стаціонарі під наглядом лікарів - 247.

У зв'язку з пандемією коронавірусу Грузія з 18 березня закрила кордони для іноземців, за винятком особливих випадків. До 21 квітня в країні оголошено надзвичайний стан, у двох районах краю Квемо-Картлі - Марнеульському і Болніському - запроваджено суворий карантин.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

Фото: АА.