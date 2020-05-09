День Європи святкують онлайн через коронавірус

Цьогоріч День народження Європейського Союзу - 70-ту річницю з дня підписання Шаманської декларації, святкують в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті ЄС.

«Щороку інституції ЄС в Брюсселі відкривають свої двері для публіки з нагоди святкувань і заходів, тоді як Представництва ЄС по всьому світу організовують заходи протягом усього місяця травня. У зв'язку з кризою коронавірусу на День Європи цього року не буде заходів у форматі днів відкритих дверей», - йдеться у повідомленні.

Однак всі урочистості з нагоди Дня Європи не скасовуються - їх проведуть в онлайнформаті.

«Європейський Союз сильніший разом, і разом ми подолаємо цю кризу. Саме це послання єдності й солідарності ми хочемо донести за допомогою цілого ряду заходів, які ми і наші делегації в усьому світі підготували для вас», - зазначили організатори, запропонувавши всім мешканцям ЄС прямо з дому зануритися в культурні та інформаційні онлайнзаходи, посилання на які надані в розкладі на сайті, - «Розслабтеся, насолоджуйтеся і зберігайте безпеку!»

Цього року Європа відзначає 70-ту річницю Шуманської декларації - заяви, зробленої міністром закордонних справ Франції Робертом Шуманом. 9 травня 1950 року він ініціював процес європейської інтеграції, запропонувавши об'єднати металургійну і вугледобувну галузі ряду європейських країн. Цей день вважається Днем народження Європейського Союзу.

День Європи, разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили.

В Україні День Європи відзначається в третю суботу травня, як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Примітно, що Україна - єдина держава не член ЄС, в якому на державному рівні відзначається День Європи.