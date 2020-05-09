Ідея європейської солідарності є актуальною, як ніколи раніше – Єврокомісія

9 травня, у День Європи, мільйони людей у європейських країнах відзначатимуть єдність і солідарність, які зараз, в умовах пандемії, є важливішими, ніж будь-коли раніше.

Про це повідомляє Єврокомісія.

«Мета європейської солідарності є навіть більш актуальною, ніж будь-коли раніше. Солідарність зазнавала випробувань від початку кризи. І тоді ми почали ділитися й допомагати одне одному – це прояв солідарності де-факто. Така солідарність має тривати», - наголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона разом з іншими членами ЄК візьме участь у численних, переважно інтерактивних, заходах – вебінарах, відеодебатах, онлайн-семінарах, - які будуть присвячені ключовим моментам європейської історії, інтеграції та баченню майбутнього розвитку ЄС.

«День Європи у 2020 році відбувається за виняткових обставин у всіх країнах-членах, у час, коли Європа активно протистоїть на всіх фронтах коронакризі. Водночас, саме в цей рік у День Європи відзначаються дуже важливі для ЄС події: 70-річчя Декларації Шумана та 25-та річниця входження до ЄС Австрії, Фінляндії та Швеції», - нагадують у Єврокомісії.