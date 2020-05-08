В Італії з 18 травня дозволять церковні служби

Влада Італії дозволила відновити з 18 травня проведення церковних служб, а також обрядів хрещення, весіль та похоронів.

Про це повідомляє ANSA.

"Указ, що дозволяє відновити проведення обрядів з вірянами, був підписаний сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, віряни мусять дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити маски та зберігати соціальну дистанцію.

Сповіді дозволяється здійснювати тільки у провітрюваних приміщеннях.

Як повідомлялося, в Італії кількість летальних випадків унаслідок COVID-19 протягом останньої доби зросла на 274 - до 29 958. Загалом підтверджено 215 858 фактів зараження коронавірусом.

Фото: АА