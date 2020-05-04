Італія послаблює жорсткий 55-денний карантин

В Італії починають послаблювати обмежувальні заходи, які були запроваджені 55 днів тому для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє ANSA.

«У понеділок Італія увійшла у другу фазу надзвичайної ситуації щодо коронавірусу, яка дозволяє розпочати поступове послаблення обмежувальних заходів, які діяли 55 днів», - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, близько чотирьох мільйонів громадян зможуть повернутися на роботу після майже двомісячної вимушеної перерви. При цьому роботодавців зобов’язали дезінфікувати робочі місця, а працівники повинні мати можливість виконувати роботу з дотриманням соціальної дистанції.

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Людям також дозволили відвідувати родичів. Водночас, вони зобов'язані носити маски. Великі сімейні зібранні досі заборонені.

Тренування можуть поновити окремі спортсмени.

При цьому, до 18 травня залишатимуться зачиненими крамниці, крім продуктових і тих, що продають товари першої необхідності.

Бари, ресторани, перукарні та салони краси не відкриватимуть своїх дверей для відвідувачів до 1 червня.

За словами прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, школи відкриються не раніше вересня.

Як повідомлялося, станом на ранок понеділка 4 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 566 804, з них 248 304 летальні, одужали 1 156 982 людини.

фото: АА