Коронавірус до Франції могли занести спортсмени після ігор в Ухані – ЗМІ

Коронавірус міг потрапити до Франції ще у жовтні-листопаді 2019 року після участі французьких спортсменів у Всесвітніх військових іграх, які пройшли в епіцентрі поширення пандемії у китайському місті Ухані.

Про це йдеться у розслідуванні телеканалу BFM.TV.

"Це є одним із запитань, відповідь на яке шукають лікарі, дослідники та науковці: чи поширювався коронавірус раніше, ніж були зафіксовані перші випадки інфікувань. Деякі лікарі переконані, що COVID-19 вже поширювалася до грудня (коли у Франції був офіційно виявлений перший випадок коронавірусу – ред.) – у листопаді або жовтні", - зауважується у матеріалі французьких журналістів.

Вони зустрілися з одним зі спортсменів, який брав участь у Всесвітніх військових іграх, які проходили 18-27 жовтня у китайському Ухані. У змаганнях взяли участь 10 тисяч атлетів, зокрема, 402 із Франції.

За словами спортсмена, який побажав залишитися анонімним, після повернення до Франції з Китаю у нього та ще у декількох членів французької делегації виявилися симптоми грипу з ускладненнями.

Це сталося раніше, ніж Китай оголосив світові про початок епідемії коронавірусу. Відтак, на той час у Франції й у Європі загалом тестування на коронавірус не проводилися.

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Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни перевірити на COVID-19 аналізи, взяті восени 2019 року – ще до початку епідемії.

За останніми даними сайту Worldometer, загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить 3 818 577, з них – 1 292 295 осіб одужали та 264 807 - померли.