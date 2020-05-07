Президентські дебати в Польщі: кандидати обіцяли перші закордонні поїздки до Києва

Серед напрямків своїх перших закордонних візитів кандидати у президенти Польщі під час теледебатів у середу назвали Київ, Рим, Берлін, Париж, Будапешт та Вашингтон.

Зокрема, Київ серед місць своїх перших можливих візитів обрали незалежний кандидат Шимон Головня, а також лідер Польської селянської партії (PSL) Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Без сумніву, в цьому переліку буде Київ, оскільки незалежна Україна – в національних інтересах Польщі”,- зазначив Головня. Серед інших напрямків він назвав також Берлін і Париж.

Лідер PSL Косіняк-Камиш зазначив, що після проведення демократичних виборів в Польщі він поїде до “Берліна, Парижа, Лондона, Брюсселя, Києва”.

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Чинний президент Анджей Дуда зазначив, що після перемоги у виборах у першу закордонну поїздку він поїде до Риму, що означатиме: “епідемія коронавірусу завершилася”.

Кандидат від Громадянської коаліції Малгожата Кідава-Блонська зазначила, що важливим для Польщі є “ЄС, США, країни Східної Європи”, детальніше не назвавши країни.

Водночас, кандидат від лівих сил Роберт Бєдронь підкреслив, що у закордонній політиці “потрібно будувати не стіни, а мости, особливо зі Сходом”. Першими столицями для відвідування він назвав Берлін та Париж.

Натомість, кілька кандидатів з середовища націоналістів, зокрема Кшиштоф Босак і Марек Якубяк, напрямком свого першого візиту назвали Будапешт.

Як відомо, президентські вибори в Польщі мали відбутися 10 та 24 травня. Утім, вже відомо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу їх буде перенесено на пізніше. Станом на сьогодні найбільші шанси на перемогу має чинний президент Анджей Дуда.