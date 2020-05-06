Сенат Польщі не підтримав голосування на виборах поштою

Верхня палата парламенту Польщі виступає проти проведення кореспонденційного (поштового) голосування в Польщі під час президентських виборів, які мають відбутися у травні.

Проти відповідного закону проголосували 50 сенаторів опозиційних Громадянської коаліції, Лівиці та Польської селянської партії, підтримали його 35 законодавців правлячої Об’єднаної правиці, один сенатор утримався, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До цього голосування три комісії Сенату РП рекомендували відкинути закон в цілому.

Під час обговорення сенатори опозиційних сил наголошували, що проведення кореспонденційного голосування є неможливим з міркувань епідеміологічної безпеки. Представники влади заперечували, підкреслюючи, що уряд тримає ситуацію під контролем, а в останні тижні немає значного збільшення кількості заражених COVID-19.

Крім того, опозиційні сенатори називали незаконним внесення змін до виборчого законодавства перед самими виборами і неможливість їх належної організації у стислі терміни. Натомість представники партії влади наголошували, що зміни у виборче законодавство викликані надзвичайними обставинами епідемії коронавірусу, а без проведення цих виборів зараз у країні може виникнути конституційна криза.

Державна виборча комісія Польщі у вівторок поінформувала, що президентські вибори з юридичних та організаційних причин не можуть відбутися у визначений термін – 10 травня.

За неофіційною інформацією інформагентства РАР, Сейм Польщі, в якому більшість має правляча Об’єднана правиця, намагатиметься відкинути вето Сенату країни під час голосування вже у середу.

Як повідомлялося, президентські вибори в Польщі заплановано на 10 та 24 травня. У світлі заяв Державної виборчої комісії РП їх може бути перенесено на 17 або 23 травня. Опозиція наполягає на їх перенесенні на пізніший термін.

Фото: Global Look Press