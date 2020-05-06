У Держдепі вважають, що Росія прагне посіяти хаос навколо COVID-19

Росія намагається зіграти на страхах та невизначеності щодо коронавірусу для того, щоби дестабілізувати ситуацію в країнах Заходу, які намагаються протистояти поширенню хвороби.

Про це заявила у середу, 6 травня, під час телефонної конференції спецпосланник Державного департаменту США, координатор Глобального центру взаємодії Ліа Гебріел, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Російська дезінформація наразі докладає зусиль щодо просування зовнішньополітичних цілей Москви, спрямованих на дестабілізацію, створення безладу в наших прагненнях протистояти COVID-19", - зауважила представник зовнішньополітичного відомства США.

За її словами, при цьому Кремль "постійно використовує страхи, сумніви або загальне нерозуміння ситуації" для того, щоби створити та розповсюдити небезпечні наративи. У цьому зв'язку представниця Держдепу навела кілька прикладів.

"Вони поширюють брехливу інформацію про те, що COVID-19 нібито був створений Сполученими Штатами як біологічна зброя, вони вдаються до фальшивих наративів, що США та інші західні уряди начебто використовують це для того, щоби посилити контроль над населенням", - зазначила Гебріел.

Крім того, за її словами, Кремль оголосив Росію і Китай "глобальними лідерами у стримуванні вірусу". З урахуванням цього, в Держдепі також очікують, що російська пропаганда намагатиметься підірвати зусилля навколо розробки вакцини проти COVID-19.

"Ці всі заяви є безпідставними і шкідливими для наших спільних прагнень у протистоянні коронавірусу", - зауважила Гебріел.

Вона підкреслила, що росіяни вдаються до цього не вперше. Подібне відбувалося навколо вірусів Ебола, Зіка, запровадження систем 5G. У цьому контексті американський уряд у взаємодії з партнерами продовжить протистояти підривним спробам Росії, підкреслила представниця Держдепартаменту США.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США звинувачує Росію у поширенні неправдивої інформації про коронавірус (COVID-19).

За останніми даними сайту Worldometer, загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить 3 759 004, з них – 1 258 746 осіб одужали і 259 583 померли.

Фото: Drew Angerer/Getty Images