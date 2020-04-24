Російська військова активність в Арктиці непокоїть Штати та союзників – Держдеп

Росія нарощує потужний військовий потенціал в Арктиці, перекидає туди збройні формування, розширює бойову інфраструктуру, включно з ракетними установками, і це непокоїть Сполучені Штати, а також американських союзників.

Таку оцінку висловив під час телефонної пресконференції високопоставлений представник Державного департаменту США.

"Ми маємо занепокоєння з приводу нарощування російського військового потенціалу в Арктиці", - зауважив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що росіяни різко збільшили свою військову присутність у регіоні впродовж останніх років.

"Утворилися нові арктичні командування, нові арктичні бригади, відновлені аеродроми та інша інфраструктура, створені глибоководні порти, нові військові бази вздовж арктичного узбережжя, системи ППО та прибережні ракетні системи, радари раннього попередження та багато інших об'єктів", - зазначив американський чиновник.

Він також звернув увагу на активність оперативних сил РФ у Арктиці, враховуючи проведені минулого жовтня масштабні військові навчання – найбільші в регіоні після холодної війни.

"Отже, Сполучені Штати, а також наші союзники та партнери мають справжні та обґрунтовані занепокоєння з приводу такої поведінки в Арктиці", - підкреслив представник Державного департаменту США.

Як раніше повідомляло агентство, Канада посилить військову присутність в Арктиці.