Канада посилить військову присутність в Арктиці

Канада планує посилити механізми оборони та швидкого реагування в Арктиці, у тому числі відновити радіолокаційні системи часів "холодної війни".

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру оборони Харджиту Саджану, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вам належить працювати... над розробкою кращих методів стеження (у тому числі відновлення Північної системи попередження), оборони й можливостей швидкого реагування на Півночі та на морських і повітряних підходах до Канади заради посилення континентальної оборони, захисту прав й суверенітету країни, а також демонстрації світового лідерства у сфері навігації в арктичних водах”, - зазначається у документі, текст якого є у розпорядженні агентства.

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Трюдо також дав Саджану настанову оновити судна військово-морського флоту та визначитися із наступним поколінням бойового винищувача, який має надійти на озброєння ВПС за кілька років.

“Вам слід підтримувати великий внесок Канади до НАТО та працювати зі США над модернізацією Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (НОРАД), аби воно відповідало чинним та майбутнім викликам”, - додав глава уряду.

Північна система попередження - це спільна канадсько-американська система радіолокаційних станцій на півночі Канади, а також на Алясці, Фарерських островах, у Гренландії та Ісландії. Вона була створена під час "холодної війни" для раннього виявлення наступу радянських бомбардувальників і сухопутного вторгнення. Система була введена в експлуатацію наприкінці 1980-х років, але відтоді прийшла у занепад.

Як повідомляв Укрінформ, протягом наступних шести років кількість жінок у збройних силах Канади має зрости до 25% від загальної чисельності військовослужбовців. Про це йдеться у мандаті, переданому Джастіном Трюдо міністру оборони Харджиту Саджану.

Зараз жінки становлять 15% особового складу канадського війська.