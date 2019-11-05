Канадська місія UNIFIER себе цілком виправдовує - МЗС

Канадська військова тренувальна місія UNIFIER, яка дозволяє ефективно навчати українських воїнів, повністю себе виправдовує.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

“Програма UNIFIER себе виправдала, вона дала змогу якісно навчити близько 14 тисяч українських військовослужбовців. Відгуки як від Збройних сил України, так і від Нацгвардії надходять дуже позитивні. Тож основне наше прохання - продовжити місію, але воно вже виконане”, - сказав Боднар.

Він додав, що цього тижня до України з візитом прибуде один із заступників міністра закордонних справ Канади, який “відвідуватиме учасників місії та предметно говоритиме про можливі зміни”.

“З нашого боку можу сказати, що запиту на зміну формату операції не надходило ні від ЗСУ, ні від Нацгвардії”, - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. Торік уряд Джастіна Трюдо розширив мандат місії на територію всієї України та продовжив його до березня 2022-го.