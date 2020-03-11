Поблизу Аляски "засвітилися" російські розвідники Ту-142

Американські та канадські винищувачі протягом чотирьох годин супроводжували російські розвідувальні літаки в небі поблизу Аляски.

Про це повідомив відділ зв’язків з громадськістю Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (НОРАД), передає кореспондент Укрінформу.

“Літаки F-22s, CF-18s за підтримки KC-135 Stratotanker та E-3 Sentry перехопили два російські морські розвідувальні літаки Ту-142, які в понеділок увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски”, - йдеться у відповідному прес-релізі.

Зазначається, що російські розвідники залишалися поблизу Аляски близько чотирьох годин.

“Бойові літаки НОРАД супроводжували Ту-142 протягом усієї тривалості їх перебування в зоні ідентифікації. Російські літаки залишалися у міжнародному авіаційному просторі над морем Бофорта, наблизившись до узбережжя Аляски на 50 морських миль. Вони не порушили американський чи канадський суверенний авіаційний простір”, - наголосили у НОРАД.

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НОРАД - це об'єднана система аерокосмічної оборони США та Канади. Її завданнями є контроль повітряного та навколоземного простору, попередження про повітряний або ракетний напад, протиповітряна та протиракетна оборона. Штаб-квартира і командний центр організації розміщені на американській авіабазі Петерсон у штаті Колорадо.