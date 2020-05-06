Сенат Франції підтримав продовження надзвичайного стану до 10 липня

Верхня палата парламенту Франції – Сенат – підтримав продовження у країні надзвичайного стану, але із застереженнями.

Голосування пройшло у ніч проти середи, 6 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформ.

Минулого тижня уряд ухвалив рішення продовжити у Франції надзвичайний санітарний стан до 24 липня. Натомість сенатори підтримали його тривалість лише до 10 липня.

У четвер прем'єр-міністр Едуар Філіп представить уточнений урядовий план поступового виходу країни з карантину нижній палаті парламенту – Національній асамблеї.

Станом на середу, згідно з оцінками уряду, 27 департаментів Франції залишаються на «червоному» рівні ризиків поширення епідемії коронавірусу.

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Станом на 5 травня у Франції було підтверджено 132 967 випадків інфікування коронавірусом; 25 531 людина померла; 3 430 пацієнтів залишаються в реанімації; 52 736 пацієнтів одужали.

У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі, згідно з національною стратегією виходу з карантину, його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня.

Після 11 травня поступово відновлять роботу школи і магазини, будуть дозволені публічні заходи за присутності не більше 10 людей. На церемонії поховань можуть збиратися до 20 осіб.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб. На кожен вихід потрібно особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму передбачено штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро у разі фіксування більш як чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.