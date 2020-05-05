Кількість інфікованих коронавірусом у країнах Балтії перевищила чотири тисячі
Про це повідомляє естонський Департамент здоров'я.
За його інформацією, в країні зафіксовано 1711 випадків зараження, за понеділок - 8. При цьому потребують стаціонарного лікування 70 хворих, 6 з яких перебувають на контрольованому диханні. Із лікарень додому відправлено 254 осіб, 261 історію хвороби на коронавірус закрито.
Згідно з даними МОЗ Литви у країні виявлено 1423 хворих, за минулу добу медики встановили 4 нових випадки COVID-19. Одужали 678 осіб.
За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за понеділок нових підтверджених випадків коронавірусу у країні не зафіксовано, кількість інфікованих як і раніше - 896. Кількість госпіталізованих пацієнтів - 33, з них 4 - із тяжким перебігом захворювання. Виписано з лікарень 98 осіб. За минулу добу помер 1 пацієнт похилого віку, що мав декілька хронічних захворювань. Усього за весь період пандемії в країні померли 17, одужали - 348 осіб.
Станом на 5 травня у світі зареєстровано 3,66 мільйона випадків зараження коронавірусом, включаючи більш як 252 тисячі летальних. Одужали 1,205 млн осіб.
Фото: Олев Кенк/ERR