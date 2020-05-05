Генсек РЄ закликає до єдності, аби подолати наслідки COVID-19

Подолання кризи, спричиненої епідемією коронавірусу, має ґрунтуватися на дотриманні фундаментальних цінностей демократії та прав людини.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич з нагоди Дня Європи, який відзначається 5 травня та символізує створення організації.

«Коли йдеться про коронавірус, ми поділяємо переконання, що відповіді на ці проблеми повинні ґрунтуватися на наших основоположних цінностях прав людини, демократії і верховенства права», - наголосила генсек.

Вона відзначила, що і Рада Європи, і Євросоюз на інституційному рівні повинні ухвалити ефективні і належні рішення, щоб відновити континент після COVID-19.

«Отже, у цей День Європи я хочу нагадати не лише про глибокі проблеми, які постали перед нами, але й про нашу спільні спадщину, цінності, спільні зусилля із подолання нинішньої кризи, щоб працювати разом і зміцнювати нашу єдність на подальші роки», - заявила Пейчинович-Бурич.

Як відомо, відзначаються два дні Європи: 5 травня на честь створення Ради Європи у 1949 році та 9 травня, що ознаменує прийняття у 1950-му декларації міністра закордонних справ Франції Робера Шумана. Цей документ став основою створення між Францією і Німеччиною Європейського об'єднання вугілля і сталі, що стало першим кроком для започаткування ЄС.

На даний момент у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали більше 1,2 млн.