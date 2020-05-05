Рівень смертності у Британії - найвищий у Європі

Управління національної статистики в Британії оприлюднило дані, які свідчать про те, що країна зареєструвала найбільше в Європі випадків смерті, пов’язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Об’єднане Королівство наразі має найвищий рівень смертності серед усіх країн Європи, досягнувши показника в 32 375. Перед тим найвища кількість смертей була зафіксована в Італії – 29 079», - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість померлих, за даними статистичного відомства, на 34% вища, ніж за даними Міністерства охорони здоров'я.

Це пояснюють тим, що дані управління статистики включають усі згадки про COVID-19 у свідоцтві про смерть, у тому числі підозру на наявність захворювання, та ґрунтуються на даті настання смерті.

Дані Міністерства охорони здоров'я ґрунтуються на даті повідомлення про смерть і на випадках смерті, коли померлого тестували на коронавірус.

Ця цифра є результатом одного з декількох методів розрахунку смертності та її важко порівнювати з іншими країнами. Однак вона дає чіткий сигнал того, що Британія може стати найбільш постраждалою від пандемії країною Європі, попри те, що спалах тут почався пізніше, ніж в інших країнах.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон відкладав запровадження жорсткого карантину у той час, як лікарні в Італії вже були переповнені.

Як повідомлялося, глава британського уряду Борис Джонсон через інфікування коронавірусом 5 квітня потрапив до лондонської лікарні St Thomas, де, зокрема, провів три ночі у відділенні інтенсивної терапії. 27 квітня після одужання від коронавірусу Джонсон повернувся до роботи.