На рейсах авіакомпанії KLM пасажирів зобов'яжуть носити захисні маски

Нідерландська авіакомпанія KLM з 11 травня запроваджує носіння захисних масок як обов'язкову вимогу для пасажирів.

Про це повідомляє NOS.

“З понеділка, 11 травня, KLM зробить захисні маски обов'язковими під час посадки. Авіакомпанія зазначає, що пасажири мусять подбати про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така вимога діятиме до 31 серпня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 28 квітня почали послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені через коронавірус. Зокрема, з 11 травня запрацюють дитсадки та початкові школи.

Стоматологам та зубним гігієністам також дозволено працювати.

Утім, більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі заходи за участю значної кількості людей.

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Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

За інформацією Національного інституту охорони здоров’я Нідерландів, у країні загалом виявлено 40 770 хворих на коронавірусну хворобу, 5 082 людини померли.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 646 201, з них 252 407 летальних, одужало 1 200 170 людей.