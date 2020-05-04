У Нідерландах після скасування деяких карантинних обмежень відкрилися магазини одягу, взуття та аксесуарів, а також торговельні центри.

На торгових вулицях у середмісті Гааги повно людей, перед магазинами утворюються черги, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Для шопінгу встановлені чіткі умови – у маленьких крамничках водночас можуть перебувати лише двоє покупців, у великих – до десяти. Обов'язковою є соціальна дистанція, у тому числі в чергах.

Мешканці Нідерландів вишикувались у черги до відчинених крамниць / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

На вході усі клієнти мусять дезінфікувати руки. Продавці працюють в масках та рукавичках.

Більшість магазинів відкриті з 12:00 до 17:00.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів оголосила, що з 11 травня у країні знову відкриються дитсадки та початкові школи.

Уже дозволено працювати стоматологам, однак перукарі та масажисти ще не можуть повернутися до роботи. Також не поки що не можна відвідувати будинки для літніх.

Більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі масові заходи.

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Влада постійно нагадує про необхідність зберігати соціальну дистанцію в 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

За останніми даними, у Нідерландах кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 40 500.