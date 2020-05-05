Британський міністр подав у відставку після закидів у зловживанні посадою
Про це він написав у Twitter.
"З великим сумом я вирішив подати у відставку з посади міністра з питань міжнародної торгівлі", - заявив Бернз.
Політик додав, що й далі підтримуватиме уряд Бориса Джонсона у парламенті.
With deep regret I have decided to resign as Minister of State for International Trade. @BorisJohnson will continue to have my wholehearted support from the backbenches.— Conor Burns (@ConorBurnsUK) May 4, 2020
Як повідомляє BBC, у лютому Бернз надіслав листа з «завуальованими погрозами» представнику громадськості, який пов'язаний з приватною компанією, з якою у батька політика був конфлікт щодо заборгованості.
Комітет з питань регламенту британського парламенту дійшов висновку, що Бернз намагався залякати представника громадськості, зловживаючи своєю посадою. На думку членів комітету, суперечка стосувалася «приватних сімейних інтересів» і не була пов’язана з обов’язками політика.
Комітет також рекомендував відсторонити Бернза від роботи у парламенті на 7 діб.