Британський міністр подав у відставку після закидів у зловживанні посадою

Міністр з питань міжнародної торгівлі Великої Британії та депутат Конор Бернз, якого рекомендовано відсторонити від роботи в парламенті через погрози на адресу представника громадськості, подав у відставку.

Про це він написав у Twitter.

"З великим сумом я вирішив подати у відставку з посади міністра з питань міжнародної торгівлі", - заявив Бернз.

Політик додав, що й далі підтримуватиме уряд Бориса Джонсона у парламенті.

With deep regret I have decided to resign as Minister of State for International Trade. @BorisJohnson will continue to have my wholehearted support from the backbenches. — Conor Burns (@ConorBurnsUK) May 4, 2020

Як повідомляє BBC, у лютому Бернз надіслав листа з «завуальованими погрозами» представнику громадськості, який пов'язаний з приватною компанією, з якою у батька політика був конфлікт щодо заборгованості.

Комітет з питань регламенту британського парламенту дійшов висновку, що Бернз намагався залякати представника громадськості, зловживаючи своєю посадою. На думку членів комітету, суперечка стосувалася «приватних сімейних інтересів» і не була пов’язана з обов’язками політика.

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Комітет також рекомендував відсторонити Бернза від роботи у парламенті на 7 діб.