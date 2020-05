Британський міністр подав у відставку після закидів у зловживанні посадою

Про це він написав у Twitter.

"З великим сумом я вирішив подати у відставку з посади міністра з питань міжнародної торгівлі", - заявив Бернз.

Політик додав, що й далі підтримуватиме уряд Бориса Джонсона у парламенті.

With deep regret I have decided to resign as Minister of State for International Trade. @BorisJohnson will continue to have my wholehearted support from the backbenches.