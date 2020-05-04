У Британії за добу зафіксували найменшу кількість померлих з кінця березня

За останню добу у Британії зафіксували 288 смертей унаслідок коронавірусу, що є найнижчим показником з кінця березня.

Про це інформує Evening Standard.

"Кількість людей, які померли унаслідок захворювання коронавірусною хворобою, зросла на 288, а загальна кількість становить 28 734", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Британії Метт Генкок на щоденному брифінгу уряду, це найнижчий показник з кінця березня.

Урядовець також сказав, що цифри, про які повідомляється, "мають тенденцію бути нижчими упродовж вихідних днів".

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За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 632 381, з них 251 371 летальних, одужали 1 184 041 особа.

Фото: АА