Мер Праги 6 звернувся до голови ЄК із закликом засудити дії Росії

Очільник району Прага 6, одної з частин столиці Чеської Республіки, Ондржей Коларж звернувся з відкритим листом до президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням засудити напади Росії на державу-члена Європейського Союзу.

Про це повідомляє Denik.

"За його словами, Росія веде гібридну війну проти ЄС, полем битви якого зараз є Прага", - йдеться у повідомленні.

Коларж зараз знаходиться під захистом поліції, так само як і міський голова Праги Зденек Гржіб через побоювання на можливий замах на їх життя агентами російських спецслужб. Росія та "її прихильники" критикують Коларжа за те, що він розпорядився прибрати статую радянського маршала Івана Конєва з площі Інтербригади.

"Акт зняття статуї з п'єдесталу викликав абсолютно невідповідну реакцію з боку Російської Федерації, яка у відповідь на це цілком законне рішення Праги 6 вирішила реагувати загрозливим і зовсім невідповідним втручанням у внутрішні справи Праги 6, Праги як такої та загалом держави Чехія", - написав Коларж у листі.

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Він поскаржився на те, що росіяни вже рік називають його та інших «фашистами», а посольство Росії в Празі та російські чиновники закликають громадян Чехії соціальні мережі та дезінформаційні сайти «соціально ліквідувати» причетних до зняття пам’ятника.

Як повідомлялося, є підозра, що Росія направила три тижні тому до Праги своїх агентів під виглядом дипломатів з рицином з тим, щоб ліквідувати політиків. В інтерв’ю телеканалу Prima Коларж підтвердив, що йому було надано поліцейський захист.

"Мені це було надано на підставі того, що тут були знайдені деякі факти, і ці факти такі, що тут перебуває росіянин, якому доручено знищити мене. Не тільки мене, але також пана Гржіба та пані Новотну (чеський політик – ред)", - сказав Коларж.

Статуя, оцінена експертом у 13 мільйонів крон, зараз зберігається в сховищі. Її планується перевезти до Музею пам’яті 20 століття, який столиця ЧР планує побудувати. Статуя буде передана в музей безкоштовно і залишиться власністю Праги 6.