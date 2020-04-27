Співробітник російських спецслужб привіз отруту для замаху на мера Праги - ЗМІ

Російські спецслужби, можливо, готують акцію з отруєння мера столиці Праги Зденека Гржиба та главу району Прага-6 Ондржея Коларжа.

Про це пише тижневик Respekt.

«Чоловік з російським дипломатичним паспортом прибув до аеропорту Вацлава Гавела з Росії три тижні тому. На нього чекала машина місцевого російського дипломатичного корпусу, яка доставила його до посольства... Джерела стверджують, що пасажир їхав з портфелем, в якому міг мати смертельну отруту рицин», - йдеться у статті.

У ній зазначається, що сили безпеки заздалегідь повідомили про приїзд чоловіка, який вважають «безпосереднім ризиком для двох чеських політиків, дії яких в останні місяці спровокували гнів Москви».

Зокрема, Коларж активно просував ідею демонтажу пам’ятника радянському воєначальнику Івану Конєву. Гржиб не був проти цього, до того ж, він відкривав перед посольством РФ площу Бориса Немцова в лютому цього року.

Чоловік, який ймовірно привіз отруту, за даними джерел Respect, є членом російської спецслужби. За інформацією того ж джерела, інші його колеги мали виїхати з Росії до різних частин Європи за деякий час.

У Москві вже відреагували на цю інформацію. Речник Путіна Дмитро Песков назвав це «черговою качкою».

Як повідомлялося, пам'ятник радянському маршалу Конєву у районі Прага-6 демонтували 3 квітня. Представник російського МЗС Марія Захарова назвала це злочином, яке може погіршити двосторонні відносини країн.

Конєв командував одним із трьох радянських фронтів, які брали участь у визволенні Праги від нацистських військ у травні 1945. У 1956 керував придушенням угорського повстання. В 1961–1962 був головнокомандувачем окупаційної групи радянських військ у східній Німеччині.