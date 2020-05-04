У Нідерландах з нагоди 75 річниці закінчення Другої світової війни приспустили прапори

У Нідерландах через коронавірус не проводять масових заходів з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.

На вулицях країни приспустили прапори, щоб вшанувати пам'ять жертв війни, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Також традиційно о 20:00 вся країна вшанує пам'ять жертв війни хвилиною мовчання.

Сьогодні у Нідерландах згадують всіх тих, хто героїчно боровся за свободу.

Звільнення означало відновлення вільного і відкритого демократичного правопорядку в Нідерландах.

Також 4-5 травня було організовано можливість вшанування пам'яті в режимі онлайн.