Туск закликав поляків не йти на травневі президентські вибори

Експрезидент Євроради, голова Європейської народної партії (ЄНП) Дональд Туск закликав поляків не брати участь у президентських виборах у Польщі, які мають відбутися у травні.

Про це він заявив у відеозверненні, розміщеному у Twitter.

“Я аналізував це впродовж багатьох днів та тижнів і свідомо уникаю слова “вибори”, оскільки ця ситуація, яку готує нам влада 10 травня, не має нічого спільного з виборами”, - заявив Туск.

Він зазначив, що є декілька причин, чому президентські вибори в Польщі не можуть відбутися у травні. Першою він назвав проблему безпеки у зв’язку з епідеміологічною ситуацією у країні. За його словами, запевнення представників влади у безпеці проведення виборів у зв’язку з епідемією COVID-19 не є достатніми, оскільки для цього потрібні більш авторитетні рекомендації, зокрема вірусологів.

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Другою причиною він назвав неконституційність проведення виборів, оскільки вони не будуть “ані вільними ані рівноправними”.

За його словами, зміни, які вводяться сьогодні до виборчого кодексу, є “неконституційними”, оскільки це здійснюється безпосередньо перед виборами. Водночас, найважливішою причиною він назвав те, що ніхто в даних умовах “не може гарантувати таємницю голосування”.

Туск підкреслив, що “звичайна людська порядність” не дозволяє пересічним полякам брати участь у цьому заході, який відбудеться в Польщі 10 травня.

Експрем’єр Польщі висловив переконання: якщо всі чесні і порядні поляки скажуть, що “це не вибори, ми не будемо брати в цьому участь”, то це буде одним з приводів відмови правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) від проведення виборів у нинішніх умовах. Він запевнив, що зараз можливо підготувати вибори в інші терміни, які проводитиме “Державна виборча комісія за рекомендацією лікарів та експертів, а не чинна влада за будь-яку ціну у власних політичних інтересах”.

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Як відомо, на розгляді Сенату Польщі зараз перебуває законопроєкт правлячої коаліції щодо проведення кореспонденційного (поштового) голосування під час травневих президентських виборів. Представники влади переконані, що це єдиний можливий варіант провести вибори у період пандемії. В іншому випадку, на їх переконання, у країні може виникнути конституційна криза.

Натомість, опозиція та ряд експертів вважають, що проведення як звичайного, так і кореспонденційного голосування у нинішній ситуації є небезпечним для життя та здоров’я людей. Вони пропонують відкласти вибори на пізніше й оголосити надзвичайний стан.

Згідно з попередніми планами, президентські вибори в Польщі мають відбутися 10 і 24 травня.