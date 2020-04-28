У Польщі вже понад 12 тисяч інфікованих коронавірусом

Станом на 28 квітня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 12089 осіб, з яких 570 осіб померли, а 2655 – вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом становить 12089 осіб, померли 570 осіб. Усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб”, - йдеться у повідомленні МОЗ Польщі.

Зазначається, що у лікарнях країни перебувають понад 2,9 тис. людей, заражених коронавірусом, на карантині в домашніх умовах– понад 82 тис., під епідеміологічним наглядом – понад 18 тис. осіб.

У Польщі на сьогодні проведено 300 тис. тестів.

Як повідомлялося, уряд Польщі підготував чотири етапи виходу з кризи. Зокрема, на першому етапі з 20 квітня відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження у торгівлі. Другий етап, який передбачає відкриття деяких закладів культури (музеїв, галерей, бібліотек), відновлення роботи готелів та хостелів, а також будівельних супермаркетів у вихідні дні, може розпочатися у першій половині травня. Наприкінці травня планується відновлення чемпіонату Польщі з футболу у вищому дивізіоні без участі глядачів.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 077 007, з них 211 960 летальних і 925 857 осіб одужало.