Маршалок Сенату РП закликав відкласти президентські вибори

Президентські вибори в Польщі, які мають відбутися у травні, треба відкласти на період після епідемії COVID-19.

Про це у телезверненні заявив маршалок Сенату Польщі, член опозиційної “Громадянської коаліції” Томаш Гродзький.

“Якщо вибори збільшують ризик для життя і здоров’я, то нашим моральним обов’язком і необхідністю є їх перенесення на період, коли ми подолаємо епідемію, відновимо нормальне функціонування держави і кожного з нас. Тоді буде час на свято демократії (вибори – ред.)”,- зазначив Гродзький.

Він закликав усі політичні сили до співпраці, підкреслюючи, що вибори потрібно відкласти якщо це врятує “хоча б одне життя”. Маршалок Сенату зазначив, що польська влада хоче провести вибори у травні у формі кореспонденційного голосування, “хоча весь світ відкладає різні вибори на пізніші терміни”.

Маршалок Сенату відкинув звинувачення з боку уряду Польщі та політиків правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) у тому, що Сенат, в якому більшість має опозиція, свідомо зволікає з розглядом законопроєкту про кореспонденційне голосування в РП. Він наголосив, що вища палата польського парламенту детально вивчає це питання, зокрема питаючи про думку з цього приводу Державну виборчу комісію, Омбудсмена, Верховний суд та епідеміологів. За його словами, значна кількість цих оцінок стосовно виборів є “дуже критичною”.

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Як відомо, на розгляді Сенату Польщі зараз перебуває законопроєкт правлячої коаліції щодо проведення кореспонденційного (поштового) голосування під час травневих президентських виборів. Представники влади переконані, що це єдиний можливий варіант провести вибори у період пандемії. В іншому випадку, на їх переконання, у країні може виникнути конституційна криза.

Натомість опозиція та ряд експертів вважають, що проведення як звичайного, так і кореспонденційного голосування у нинішній ситуації є небезпечним для життя та здоров’я людей. Вони пропонують відкласти вибори на пізніше й оголосити надзвичайний стан.

Згідно з попередніми планами, президентські вибори в Польщі мають відбутися 10 і 24 травня.