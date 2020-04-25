У Польщі кількість заражених коронавірусом перевищила 11 тисяч

Станом на 25 квітня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 11067, з яких 499 осіб померли, а 2126 людей вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом становить 11067 осіб, померли 499 осіб. Усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб”, - йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

У польських лікарнях перебувають понад 2,8 тис. людей, заражених коронавірусом, на карантині – понад 87 тис., під епідеміологічним наглядом – близько 20 тис.

За останню добу поліція перевірила дотримання режиму карантину у майже 73 тис. осіб і виявила 200 порушень.

24 квітня міністр освіти Польщі Даріуш Піонтковський поінформував, що дистанційне навчання у школах буде продовжено до 24 травня. Як відомо, школи у Польщі закриті з 25 березня, а навчання відбувається в онлайн-режимі.

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Як повідомлялося, уряд Польщі підготував чотири етапи виходу з кризи. Зокрема, на першому етапі відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження у торгівлі. Речник уряду Пьотр Мюллер в інтерв’ю радіо ZET зазначив, що другий етап, який передбачає відкриття деяких закладів культури (музеїв, галерей, бібліотек), а також відновлення роботи готелів та хостелів, а також будівельних супермаркетів у вихідні дні, може бути розпочато у першій половині травня. За його словами, найближчим часом буде також ухвалене рішення про відновлення чемпіонату Польщі з футболу у вищому дивізіоні без участі глядачів.

Фото: АА