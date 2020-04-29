Уряд Франції розробив національну стратегію виходу з карантину

Уряд Франції підготував низку заходів з послаблення режиму карантину після 11 травня та пропонує запровадити нову фазу до 2 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, представляючи у вівторок національну стратегію виходу країни із режиму карантину, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Після 11 травня набуде чинності національна стратегія виходу з карантину, яка ґрунтуватиметься на трьох засадах: захищати, тестувати, ізолювати", - наголосив французький прем'єр.

Він уточнив, що ця нова фаза розрахована до 2 червня. Упродовж неї буде здійснена оцінка епідемічної ситуації в країні.

"Але, якщо показники не будуть хорошими – ми не вийдемо з карантину 11 травня. Необхідно дотримуватися міцної дисципліни і не розслаблятися", - констатував глава уряду.

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Він відзначив, що послаблення або, навпаки, посилення заходів карантину, будуть залежати від ситуації у кожному департаменті та оцінюватимуться місцевою владою.

Шкільні заклади поступово будуть відкриватися з 11 травня, а деякі коледжі – з 18-го.

Окрім цього, урядові пропозиції передбачають відкриття усіх без виключення продовольчих ринків з 11 травня.

Відносно запровадження у Франції системи дистанційного мобільного спостереження за перебуванням, пересуванням і контактами хворих на COVID-19 Філіп висловив переконання, що обговорення цього питання є передчасним.

Водночас уряд не планує відновлювати з 11 травня діяльність кінотеатрів, театрів, великих музеїв.

З 11 травня також обов’язковим буде застосування масок у громадському транспорті.

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Крім того, громадяни зможуть вільно залишати домівки не оформлюючи паперові або електронних QR-сертифікатів, за виключенням подорожей на відстань понад 100 км.

"Сезон 2019-2020 років професійних змагань, особливо футболу, не буде відновлено", - зазначив прем'єр.

Урядову національну стратегію виходу з карантину ще має затвердити Національна асамблея Франції.

Фото: АА