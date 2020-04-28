У Франції меншає пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії

У Франції за добу померло 437 пацієнтів з COVID-19, водночас кількість інфікованих у відділеннях інтенсивної терапії зменшується.

Про це заявили в Генеральному управлінні охорони здоров‘я Франції, повідомляє Le Point.

«Внаслідок епідемії коронавірусу за останні 24 години у Франції загинуло 437 осіб, у тому числі 295 у лікарнях, що збільшило загальну кількість смертей до 23 293-ох з початку березня», - йдеться у повідомленні.

Згідно з наведеними даними, епідемія COVID-19 у Франції забрали життя 14 497 пацієнтів у ​​лікарнях та 8 796 (+142 за добу) - у соціальних та медико-соціальних установах. «Цифри демонструють подальше зростання кількості смертей після кількох днів уповільнення цієї тенденції», - зазначають в установі.

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Зокрема, щодобові втрати серед населення Франції становили 242 людини у неділю і 369 - в суботу.

У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 4608 осіб, що на 74 менше, ніж днем раніше.

Загалом з початку епідемії коронавірусу у Франції зафіксовано 165 842 випадки зараження, 45 513 осіб одужали.

У Франції режим карантину продовжено до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму передбачено штраф у розмірі 135 євро. Проте у разі фіксування більш ніж чотирьох порушень на місяць штраф може зрости до 4 тис. євро, або ж це загрожує позбавленням волі на строк до 6 місяців.

Контроль за дотримання запроваджених обмежень здійснюють 160 тис. поліцейських і жандармів. До охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 064 895, з них 211 609 летальних і 922 581 особа одужала.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est