У Франції достроково завершили футбольний сезон

Сьогодні прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив про це під час свого виступу перед національними зборами.

У Франції прийняли рішення про дострокове завершення сезону через пандемію коронавірусу, повідомляє francefootball.fr.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив про це під час свого виступу перед національними зборами. «Масові спортивні заходи, де присутні понад 5000 осіб, не можуть проводитися до вересня. На даний момент сезон-2019/2020 не може бути відновлений», - заявив Філіпп.

Федерація футболу Франції в травні обговорить підсумки цього сезону. ФФФ визначить розташування команд в турнірній таблиці, хто гратиме в єврокубках, а також підвищення в класі або виліт клубів з відповідного дивізіону.

Нагадаємо, раніше рішення про дострокове завершення чемпіонату прийняли в Нідерландах. За підсумками сезону лідер «Аякс» не отримає чемпіонський титул, а останні команди таблиці не вилетять з Ередивізії.

Фото: footboom.com