У Чехії зафіксували найменший з 13 березня приріст випадків COVID-19

Чисельність інфікованих коронавірусом у Чехії за минулу добу збільшилася на 41, і це найменший приріст з 13 березня.

Про це повідомляє портал Česke Noviny.

"Всього з початку березня у країні зафіксували 7 449 випадків зараження коронавірусом... Кількість заражених коронавірусом у Чехії за останню добу зросло на 41 - це найменший добовий приріст хворих з 13 березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу у Чехії помер один пацієнт із COVID-19. Загальна чисельність летальних випадків з початку епідемії становить 223 людини.

Одужали в країні 2 842 людини.

Раніше чеський уряд дозволив громадянам здійснювати закордонні поїздки за умови проходження тестування на кордоні після повернення чи проходження 14-денного карантину.

У Чехії з 27 квітня відкрили автошколи, спортивні зали, бібліотеки, зоопарки та магазини площею до 2500 квадратних метрів, якщо вони не є частиною великого торгівельного центру.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 077 007, з них 211 960 летальних і 925 857 осіб одужало.