Тату-салони та будівельні супермаркети: Швейцарія послаблює карантин

Швейцарія сьогодні почала знімати коронавірусні обмежувальні заходи.

Про це повідомляє CNN.

«Федеральна рада Швейцарії оголосила план, що включає три етапи, спрямований на пом’якшення закриття країни», - йдеться у повідомленні.

Перший етап розпочинається у понеділок, 27 квітня. Відкриється частина малих бізнесів: перукарні, масажні салони та салони тату, садові центри, будівельні супермаркети.

Також відкриються кабінети лікарів - фізіотерапевтів, стоматологів та інші спеціалізовані клініки.

Лікарням буде дозволено проводити медичні процедури, які були відкладені через спалах коронавірусу в країні.

Магазини та підприємства повинні дотримуватися суворих гігієнічних норм та забезпечувати, щоб клієнти дотримувались необхідної соціальної дистанції.

Федеральні органи Швейцарії заявили, що носити захисні маски для обличчя не є обов'язковим. Однак 1 мільйон масок щодня протягом двох тижнів буде надаватися роздрібним торговцям.

Другий етап розпочнеться 11 травня. Планується відкрити середні школи та садочки, а також більшість спеціалізованих магазинів.

Під час третього етапу, починаючи з 8 червня, повернуться до роботи музеї, бібліотеки, університети, за умови, що кількість випадків COVID-19 значно не зросте.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 квітня у світі кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 досягла 2 995 043, зафіксовано 207 000 смертей, 878 972 пацієнти одужали.

За даними сайту Worldometer, у Швейцарії зафіксовано 29 061 випадок COVID-19, з них – 1 610 летальний. 21,8 тис. осіб одужали.