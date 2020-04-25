Поступове відкриття шкіл в Австрії триватиме місяць

Відновлення навчального процесу у школах в Австрії проходитиме поетапно і триватиме з 4 травня по 3 червня.

Про це заявив на пресконференції у Відні у п’ятницю міністр освіти Австрії Гайнц Фасманн, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми зробили чітку стратегію, чіткий план, який складається з декількох етапів. Ми не будемо відкривати усі школи відразу. Спочатку ми відкриємо школи для найстарших учнів, які випускаються у цьому році", - сказав він.

Згідно з робочою картою, 4 травня до шкільних приміщень повернуться матуранти та учні випускних класів професійних шкіл – загалом близько 100 тисяч осіб. Двома тижнями пізніше, 18 травня, настане черга учнів 1-8 класів – близько 700 тисяч дітей та підлітків. Ще через два тижні, 3 червня, до школи підуть решта 300 тисяч учнів (головним чином, з професійних та політехнічних шкіл).

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При цьому, класи будуть поділені на дві групи: одна половина займатиметься з понеділка по середу, друга – з четверга по п’ятницю, наступного тижня – навпаки. За межами класних кімнат учні будуть зобов’язані носити маски, при вході у будівлю обов’язковим буде дезінфекція рук.

Відповідно до слів міністра, шкільний рік завершиться, залежно від федеральних земель, 3 та 10 липня.

Як повідомляв Укрінформ, з огляду на зменшення поширення коронавірусу уряд Австрії прийняв рішення про поетапне зняття/послаблення вжитих через пандемію коронавірусу обмежень, що буде втілюватися з двотижневим інтервалом для спостереження за динамікою нових захворювань. Перший етап розпочався 16 квітня, наступний – 1 травня.