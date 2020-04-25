У Молдові з наступного тижня починають знімати карантинні обмеження

Влада Молдови з понеділка починає знімати карантинні заходи обмеження - відкриваються торгові точки.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на прем'єр-міністра країни Іона Кіку.

"З 27 квітня відновлять роботу всі точки роздрібної торгівлі, незалежно від категорії, за винятком ринків і торгових центрів. Якщо це спеціалізований, окремий магазин, торгівля дозволена, але за умови суворого дотримання санітарних норм", - заявив чиновник.

Також у Молдові з 27 квітня дозволили гуляти в парках.

Нагадаємо: надзвичайний стан у країні оголосили 17 березня. За останніми даними, наразі там підтвердили 3110 випадків інфікування коронавірусом.