COVID-19: Бельгія визначила етапи скасування коронавірусних обмежень

Рада національної безпеки Бельгії під час засідання, яке завершилося у п’ятницю ввечері, визначила терміни та етапи поступового зняття обмежень, які були застосовані для стримування пандемії COVID-19.

Таку інформацію оприлюднило бельгійське видання «The Brussels Times».

«Після зустрічі Ради національної безпеки Бельгії за участі міністрів-президентів регіонів країни та політиків зі складу Федерального уряду, прем’єр-міністр Софі Вільмес оголосила етапи, за якими країна буде скасовувати обмежувальні заходи, на основі рекомендацій експертів. Перехід від одного етапу до іншого буде проводитися під моніторингом та базуватиметься на кількох критеріях, включаючи стан розповсюдження вірусу, кількість госпіталізацій та завантаженість місць у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.

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Перший етап буде розбитий на дві фази.

Фаза 1А розпочнеться 4 травня, коли людям буде надана можливість повернутися на робочі місця, а компанії зможуть поновити роботу у повному обсязі. Прим цьому такі компанії мають вжити заходи для дотримання принципу соціального дистанціювання та захисту працівників.

Під час цієї фахи будуть відкрити магазини тканин, якім буде дозволено реалізовувати захисні маски.

Певні послаблення стосуватимуться соціальної поведінки. Людям буде дозволено запрошувати до себе додому до 2 друзів, але сама зустріч має відбуватися на відкритому повітрі. Буде також дозволено пішохідні або велосипедні прогулянки в групах до 3 людей. Буде знову дозволено заняття парним спортом (на кшталт тенісу), а також командні тренування, хоча такі заклади як роздягальні або кафетерії мають залишатися закритими.

За всіх умов має дотримуватися соціальне дистанціювання. Громадський транспорт поновить нормальну роботу, але в транспорті рекомендовано знаходитися виключно у захисних масках.

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Фаза 1В розпочнеться 11 травня. На цьому етапі буде дозволено розпочати роботу для всіх магазинів, з дотриманням чітких правил стосовно організації роботи магазину, спілкування з клієнтами та заходів із запобігання одночасному скупченню людей. Водночас, контактні послуги, такі як робота перукарень, на цьому етапі все ще не дозволятиметься.

Другий етап намічений на 18 травня. Кафе, бари й ресторани на цьому етапі залишатимуться зачиненими. Головний акцент на цьому етапі буде зроблений на поновлення роботи закладів освіти. Для початкової школи всі уроки будуть призупинені до кінця травня, і можуть бути поновлені на початку червня. Уроки в старшій та середній школах будуть поновлюватися максимально для трьох класів, з організацією навчального процесу у невеликих групах чисельністю до 10 учнів, щоб під час навчання на кожного з них припадало не менше 4 квадратних метрів площі класу. Захисні маски є обов’язковими для всіх учителів та для учнів, старших за 12 років. Регулярне миття рук буде обов’язковим та проводитиметься під наглядом.

Третій етап – не раніше 8 червня.

Поступово відкриватимуться кафе і ресторани, після сприятливої оцінки ситуації. Рішення щодо відкриття молодіжних та дитячих таборів буде прийматися наприкінці травня, виходячи із поточної ситуації. Водночас буде оцінюватися можливість для здійснення подорожей, як по країні, так і за кордон, а також питання щодо можливості відкриття для огляду туристичних приміток та проведення невеликих подій на відкритому повітрі.

При цьому всі масові події, включаючи традиційні фестивалі, заборонені, принаймні, до 31 серпня.

Як зазначається, готовність переходу до наступного етапу має бути підтверджена позитивними результатами моніторингу принаймні за тиждень до завершення поточного етапу.

"Послаблення заходів буде можливим, лише якщо ми будемо продовжувати поважати базові правила соціального дистанціювання та гігієни рук", - наводить видання вислів провідного вірусолога країни Стівена Ван Гухта (Steven Van Gucht).

Фото: Belga