У Бельгії праворадикали та РФ розповсюджували фейки про коронавірус

Бельгійська служба розвідка видала попередження про спроби Росії, а також правоекстремістських груп, в умовах пандемії коронавірусу поширювати фейкові новини з метою дискредитації уряду країни та його медичних служб.

Повідомлення про це оприлюднило у середу бельгійське видання «The Brussels Times».

"В документі, що оприлюднений на сайті Державної безпеки, цивільна розвідка та її військовий аналог SGRS попередили, що екстремісти використовують соціальні медіа для поширення конспірологічних теорій та для налаштування окремих груп населення проти одна одної", - йдеться у повідомленні.

Це стосується, зокрема, праворадикальної групи "Лицарі Фландрії", яка поширила теорію про походження коронавірусу з вакцини проти грипу. Інше, вже "франкофонне" ультраправе угруповання, поширювало "повідомлення ненависті" стосовно мусульманської спільноти, де хворих на коронавірус, мовляв, примушують кашляти на "невірних"».

Тактика, яка використовується такими групами, спрямована на те, щоб переконати публіку у штучному походженні коронавірусу та його навмисному розповсюдженні (з Китаю або низки інших країн). Вони стверджують, що урядові структури навмисно не піклувалися про те, щоб мати достатньо захисного медичного обладнання, з метою налякати населення та "проштовхнути" якісь закони або, — альтернативна дезінформація – позбавитися від витрат на піклування про літніх людей. Вірус такі угруповання намагалися штучно «прив’язати» до мігрантів і біженців.

"Цивільна розвідка VSSE дійшла висновку, що певні ультраправі угруповання та організації пропагують проросійський дискурс та розповсюджують в країні російську пропаганду в контексті кризи коронавірусу. Такою є нещодавно створений загальноєвропейський праворадикальний рух ‘Squadra Europa’, який виявляє активність у Twitter та інших соціальних медіа, і має зв’язки із Бельгією", - наводить видання цитату з оприлюдненого документа.

Документ, підготовлений бельгійськими спецслужбами, також попереджає про спроби "закордонних сил" скористатися важкою ситуацією, спричиненою коронавірусом та пов’язаними з ним обмежувальними заходами, зокрема, скупляти високотехнологічні виробництва та компанії, що потрапили у фінансову скруту.

"VSSE також звертає увагу на ризик, пов'язаний зі спробами зовнішніх сил використовувати власні гуманітарні акції для втручання у процес прийняття рішень. Така "дипломатія коронавірусу" не навряд чи відповідає інтересам нашої країни", - йдеться у доповіді бельгійської розвідки.